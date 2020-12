Svolta ecologica della Danimarca | addio al petrolio entro il 2050

(Di martedì 8 dicembre 2020) Laha deciso di eliminaree idrocarburi, la fase di transizione verrà ultimatail. Il governo danese ha annunciato il Phase Out degli idrocarburiil. La decisione è arrivata dopo un colloquio serrato tra i socialdemocratici, promotori del cambiamento economico e ambientale, e gli altri 5 partiti che compongono il governo di maggioranza. Si tratta di una decisione storica, in quanto laè il primo Paese produttore diad pianificare l’abbandono degli idrocarburi, ma soprattutto perché attualmente il gran parte dell’economia locale si basa sui proventi dell’industria petrolifera. Lo stesso Dan Jorghensen, leader dei socialdemocratici, ha ammesso che sarà un processo lungo e duro: ...

Il Sole 24 ORE

