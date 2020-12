Svizzera, nuova stretta anti-Covid. Da giovedì stop ai treni da e per l’Italia (Di martedì 8 dicembre 2020) La Svizzera degli impianti sciistici aperti – con tanto di assembramenti – vuole imporre un lockdown ai treni. Sono troppi i casi di Coronavirus e la curva dei contagi non sembra appiattirsi, in particolare nel Canton Ticino dove ieri si registravano 116 casi e 9 morti su una popolazione di circa 300 mila abitanti. Sempre ieri, il governatore Norman Gobbi ha annunciato nuove restrizioni, tra cui la chiusura anticipata di bar, ristoranti e affini. Di oggi, invece, è la notizia che anche i treni da e per l’Italia non varcheranno il confine a partire dal 10 dicembre. Il lockdown ferroviario Fino a nuovo avviso, dunque, le Ferrovie federali Svizzere (Ffs) e trenitalia interromperanno i collegamenti tra i due Paesi. I ... Leggi su open.online (Di martedì 8 dicembre 2020) Ladegli impisciistici aperti – con tanto di assembramenti – vuole imporre un lockdown ai. Sono troppi i casi di Coronavirus e la curva dei contagi non sembra appiattirsi, in particolare nel Canton Ticino dove ieri si registravano 116 casi e 9 morti su una popolazione di circa 300 mila abit. Sempre ieri, il governatore Norman Gobbi ha annunciato nuove restrizioni, tra cui la chiusuracipata di bar, ristore affini. Di oggi, invece, è la notizia che anche ida e pernon varcheranno il confine a partire dal 10 dicembre. Il lockdown ferroviario Fino a nuovo avviso, dunque, le Ferrovie federali Svizzere (Ffs) etalia interromperanno i collegamenti tra i due Paesi. I ...

