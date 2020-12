Sul Mes il Governo non rischia. Cinque Stelle vicini alla mediazione. L’Esecutivo appeso al voto sulla riforma del Trattato. Di Maio rassicura: in Italia non sarà mai attivato (Di martedì 8 dicembre 2020) La questione in realtà è molto semplice: sulla questione Mes, che insieme al nodo sulla governance per la gestione dei fondi del Recovery sono le due spade di Damocle pendenti sulL’Esecutivo, si tratta di realpolitik. A ognuno la sua: per Conte è la tenuta Governo o comunque un problema di equilibri politici (il capo dello Stato Mattarella stavolta non accetterà tentennamenti di sorta della maggioranza), per il centrodestra, sul No al fondo salva Stati, in ballo c’è l’identità e la coesione della coalizione e infine, per il Movimento 5 Stelle, c’è un serio rischio che dai malumori si passi ad una vera e propria frattura insanabile. E anche qui è più che altro questione di pragmatismo che rifugga da ogni tentazione ideologica (o real politik che dir si voglia): votare domani in maniera contraria ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 8 dicembre 2020) La questione in realtà è molto semplice:questione Mes, che insieme al nodogovernance per la gestione dei fondi del Recovery sono le due spade di Damocle pendenti sul, si tratta di realpolitik. A ognuno la sua: per Conte è la tenutao comunque un problema di equilibri politici (il capo dello Stato Mattarella stavolta non accetterà tentennamenti di sorta della maggioranza), per il centrodestra, sul No al fondo salva Stati, in ballo c’è l’identità e la coesione della coalizione e infine, per il Movimento 5, c’è un serio rischio che dai malumori si passi ad una vera e propria frattura insanabile. E anche qui è più che altro questione di pragmatismo che rifugga da ogni tentazione ideologica (o real politik che dir si voglia): votare domani in maniera contraria ...

AlbertoBagnai : L’uomo è fabbro del proprio destino. Sergio è fabbrino, e si vede: - borghi_claudio : Intanto questa bella persona se c'è da mettere le mani sui soldi (pure quelli illusori del recovery) allora non vot… - Mov5Stelle : Quello sul #Mes è un dibattito ideologico, perché non c'è alcun tipo di risparmio o guadagno da parte dell'Italia n… - lucab962 : RT @ChiodiDonatella: #9DICEMBRE: SUL #MES IL NON #VOTO DELLA PAGNOTTA La #poltrona da mantenere. Le rate del #mutuo da pagare. Quanti depu… - anna80871824 : RT @borghi_claudio: Il mio primo intervento ieri a @RadioRadicale sul MES -