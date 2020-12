Sul Mes ci stiamo facendo del male Basta con la propaganda

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 8 dicembre 2020) Sulla riforma del trattato MES (Meccanismo Europeo di Stabilità) si sono dette e scritte tante cose, forse troppe. Eppure, in mezzo alla enormeche si è fatta sul tema, alcuni fatti appaiono incontrovertibili. La prima versione del MES era di natura intergovernativa, costruita frettolosamente, sotto l’assillo della crisi dei debiti sovrani, ed obbediva alla miopia e all’egoismo degli Stati nazione che, pur temendo il contagio da default, non volevano costituire nuove istituzioni comunitarie a difesa dell’euro. Era il MES del momento “protestante” e “calvinista” dell’Europa, quello del sangue, sudore e lacrime, dei compiti a casa, del ‘debito’ sinonimo di ‘colpa’ alla tedesca, delle condizionalità punitive. Era anche il MES di un’Europa asimmetrica, in cui alcuni paesi relativamente piccoli all’interno dell’Eurozona (Grecia, Portogallo, Irlanda) avevano ...