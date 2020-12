Strage Corinaldo, le tappe della tragedia nella discoteca Lanterna Azzurra. FOTO (Di martedì 8 dicembre 2020) nella notte tra il 7 e l'8 dicembre 2018 morirono cinque minorenni e una madre 39enne. Erano nel locale in attesa dell'esibizione del trapper Sfera Ebbasta, ma si ritrovarono schiacciati dalla calca dopo gli spruzzi di spray urticante tra la folla. Il 30 luglio 2020 è stata emessa la sentenza di primo grado: i sei imputati, membri della cosiddetta "banda dello spray", sono stati tutti condannati Leggi su tg24.sky (Di martedì 8 dicembre 2020)notte tra il 7 e l'8 dicembre 2018 morirono cinque minorenni e una madre 39enne. Erano nel locale in attesa dell'esibizione del trapper Sfera Ebbasta, ma si ritrovarono schiacciati dalla calca dopo gli spruzzi di spray urticante tra la folla. Il 30 luglio 2020 è stata emessa la sentenza di primo grado: i sei imputati, membricosiddetta "banda dello spray", sono stati tutti condannati

