Stati Uniti verso i 15 milioni di casi. Il 40% non farà il vaccino (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Secondo i dati raccolti dalla Johns Hopkins University gli Stati Uniti si stanno avvicinando ai 15 milioni di casi di coronavirus, e il numero è in crescita; in questo quadro i rapporti tesi tra amministrazioni locali e scienziati costituisce un ulteriore ostacolo. La polizia della Florida ha fatto irruzione nella casa di una scienziata che faceva parte della task force locale, Rebekah Jones, licenziata dopo che aveva accusato l’amministrazione di cercare di coprire la portata della pandemia in Florida. Secondo … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Secondo i dati raccolti dalla Johns Hopkins University glisi stanno avvicinando ai 15didi coronavirus, e il numero è in crescita; in questo quadro i rapporti tesi tra amministrazioni locali e scienziati costituisce un ulteriore ostacolo. La polizia della Florida ha fatto irruzione nella casa di una scienziata che faceva parte della task force locale, Rebekah Jones, licenziata dopo che aveva accusato l’amministrazione di cercare di coprire la portata della pandemia in Florida. Secondo … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

chetempochefa : 'Vi faccio une esempio: un parrucchiere negli Stati Uniti si è ammalato di Covid. Ha pettinato 139 persone non ne n… - RaiNews : #Coronavirus. Lo staff della statunitense #FDA ha affermato che i dati presentati da #Pfizer rispettano le raccoman… - LaStampa : La vaccinazione di massa è già in corso in Cina, Russia, Regno Unito e inizia venerdì negli Stati Uniti. L’ Agenzia… - gamax007 : RT @AntonioSocci1: SE VOLETE CAPIRE GLI EVENTI CLAMOROSI VERIFICATESI OGGI NEGLI STATI UNITI ASCOLTATE ROBERTO MAZZONI - andrimail1 : RT @AntonioSocci1: SE VOLETE CAPIRE GLI EVENTI CLAMOROSI VERIFICATESI OGGI NEGLI STATI UNITI ASCOLTATE ROBERTO MAZZONI -

Ultime Notizie dalla rete : Stati Uniti Negli Stati Uniti l’emergenza sanitaria continua a peggiorare Il Post Coronavirus: Usa, superati i 15 milioni di contagiati

New York, 08 dic 20:34 - (Agenzia Nova) - Sono almeno 284.887 i morti per Covid-19 negli Stati Uniti su 15.019.092 contagiati, secondo i dati forniti dalla Johns Hopkins University. Lo riporta il "New ...

Coronavirus: Usa, in aumento i contagi dopo il Ringraziamento

New York, 08 dic 20:46 - (Agenzia Nova) - I primi segni di un'ondata di casi di coronavirus negli Stati Uniti dopo la festa Ringraziamento stanno cominciando a manifestarsi. Lo riporta il sito di ...

New York, 08 dic 20:34 - (Agenzia Nova) - Sono almeno 284.887 i morti per Covid-19 negli Stati Uniti su 15.019.092 contagiati, secondo i dati forniti dalla Johns Hopkins University. Lo riporta il "New ...New York, 08 dic 20:46 - (Agenzia Nova) - I primi segni di un'ondata di casi di coronavirus negli Stati Uniti dopo la festa Ringraziamento stanno cominciando a manifestarsi. Lo riporta il sito di ...