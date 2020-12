Stati Uniti, Biden nomina Austin come primo Segretario alla Difesa di colore (Di martedì 8 dicembre 2020) La squadra di governo del neopresidente Joe Biden prende forma: Lloyd Austin ricoprirà l’incarico di primo Segretario alla Difesa afroamericano. Usa, Biden: Austin sarà il primo Segretario alla Difesa afroamericano su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 8 dicembre 2020) La squadra di governo del neopresidente Joeprende forma: Lloydricoprirà l’incarico diafroamericano. Usa,sarà ilafroamericano su Notizie.it.

chetempochefa : 'Vi faccio une esempio: un parrucchiere negli Stati Uniti si è ammalato di Covid. Ha pettinato 139 persone non ne n… - amnestyitalia : #RosaParks Il NO che ha cambiato la storia. 65 anni fa, Rosa Parks si rifiutò di lasciare il posto a un passeggero… - pietroraffa : Trump non è più il Presidente degli Stati Uniti. Così, a caso, mi piaceva ricordarvelo. Buongiorno! - donorapotente : RT @LeroixJ: @donorapotente Buffone che va, giullare che viene. Ad ogni modo, gli Stati Uniti non sono più il caput mundi da parecchio, sol… - NiccoRob : @MTmarcotaroni @fleinaudi Neanche gli Stati Uniti sono partiti con le vaccinazioni, mentre Russia e Cina l'hanno fatto prima di UK -

Ultime Notizie dalla rete : Stati Uniti Negli Stati Uniti l’emergenza sanitaria continua a peggiorare Il Post Presidente dell’Episcopato Polacco: San Giovanni Paolo II ha avviato il processo di prevenzione dei crimini sessuali nella Chiesa Cattolica Romana

Giovanni Paolo II ha impostato la linea di condotta per la protezione di bambini e giovani, poi sviluppata da Benedetto XVI e oggi proseguita da Francesco .

Usa, Biden: Austin sarà il primo Segretario alla Difesa afroamericano

La squadra di governo del neopresidente Joe Biden prende forma: Lloyd Austin ricoprirà l’incarico di primo Segretario alla Difesa afroamericano.

Giovanni Paolo II ha impostato la linea di condotta per la protezione di bambini e giovani, poi sviluppata da Benedetto XVI e oggi proseguita da Francesco .La squadra di governo del neopresidente Joe Biden prende forma: Lloyd Austin ricoprirà l’incarico di primo Segretario alla Difesa afroamericano.