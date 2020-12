Spider-Man 3: Alfred Molina tornerà nel terzo film della saga con Tom Holland (Di martedì 8 dicembre 2020) Anche Alfred Molina reciterà in Spider-Man 3, terzo atteso film del franchisi con Tom Holland: l'attore riprenderà il ruolo di Octopus e si unisce ad un vasto parterre di graditi ritorni Spider-Man 3 terzo film della saga interpretata da Tom Holland segnerà anche il ritorno di Alfred Molina, noto per aver interpretato il personaggio di Doctor Octopus nell'amato Spider-Man 2 diretto da Sam Raimi. L'attore si unisce ad un vasto parterre di graditi ritorni e contribuirà, così, a rendere questo film come ancora più atteso dai fan di tutto il mondo. Dopo l'ufficializzazione del ritorno di Alfred ... Leggi su movieplayer (Di martedì 8 dicembre 2020) Anchereciterà in-Man 3,attesodel franchisi con Tom: l'attore riprenderà il ruolo di Octopus e si unisce ad un vasto parterre di graditi ritorni-Man 3interpretata da Tomsegnerà anche il ritorno di, noto per aver interpretato il personaggio di Doctor Octopus nell'amato-Man 2 diretto da Sam Raimi. L'attore si unisce ad un vasto parterre di graditi ritorni e contribuirà, così, a rendere questocome ancora più atteso dai fan di tutto il mondo. Dopo l'ufficializzazione del ritorno di...

Alfred Molina vestirà nuovamente i panni del Doctor Octopus in Spider-Man 3, nuovo capitolo della saga cinematografica con protagonista Tom Holland nel ruolo di Peter Parker.

