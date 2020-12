Speranza: confermiamo le misure anti Covid per il Natale (Di martedì 8 dicembre 2020) Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha confermato le norme anti Covid smentendo la revisione delle misure per i giorni del 25, 26 e 31 dicembre e 1 gennaio in merito agli spostamenti tra ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 8 dicembre 2020) Il ministro della Salute, Roberto, ha confermato le normesmentendo la revisione delleper i giorni del 25, 26 e 31 dicembre e 1 gennaio in merito agli spostamenti tra ...

MediasetTgcom24 : Speranza: confermiamo le misure anti Covid per il Natale #coronavirus - occhio_notizie : Covid, Speranza: 'Confermiamo le misure per il Natale' - GStasulli : RT @MediasetTgcom24: Speranza: confermiamo le misure anti Covid per il Natale #coronavirus - Informazioneli5 : RT @MediasetTgcom24: Speranza: confermiamo le misure anti Covid per il Natale #coronavirus - ferrante_pie : RT @MediasetTgcom24: Speranza: confermiamo le misure anti Covid per il Natale #coronavirus -