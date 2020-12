Sorteggio Champions League | le possibili avversarie della Juventus agli ottavi

Leggi su oasport

(Di martedì 8 dicembre 2020) Lasi è qualificatadi finale2020-2021 con due turni di anticipo, ma non si sa ancora in quale posizione concluderà il gruppo G. I bianconeri occupano al momento la seconda posizione con 12 punti all’attivo e si trovano a tre lunghezze di ritardo dal Barcellona, dunque a definire la graduatoria del raggruppamento sarà lo scontro diretto in programma stasera (ore 21.00) al Camp Nou. I Campioni d’Italia dovranno sconfiggere i blaugrana con tre gol di scarto (o con 2 dal 3-1 in su) se vorranno operare il sorpasso all’ultima curva e chiudere in prima posizione. Cristiano Ronaldo e compagni dovranno firmare un’impresa contro la compagine di Leo Messi, al momento è più probabile un arrivo in seconda piazza e dunque un incrocio molto impegnativo ...