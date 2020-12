Sondaggi politici TGLa7: solo un italiano su 3 vuole andare avanti con il governo Conte (Di martedì 8 dicembre 2020) I Sondaggi politici di SWG per TGLa7 che ieri Enrico Mentana ha presentato si sono arricchiti anche di una rilevazione sul futuro del governo Conte. Alla domanda “Viste le difficoltà di queste ultime settimane nei rapporti all’interno della maggioranza secondo lei sarebbe più giusto”, un intervistato su 3 ha risposto che vuole che questo governo vada avanti. Ma la stessa percentuale la raggiunge chi invece desidera andare a elezioni a primavera. Sul fronte del consenso dei partiti invece il Sondaggio di SWG vede la Lega piantata sempre intorno al 24% dopo la crescita della scorsa settimana. Il partito di Salvini si attesta al 24,3% con una impercettibile flessione rispetto a sette giorni fa. Recupera mezzo punto ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 8 dicembre 2020) Idi SWG perche ieri Enrico Mentana ha presentato si sono arricchiti anche di una rilevazione sul futuro del. Alla domanda “Viste le difficoltà di queste ultime settimane nei rapporti all’interno della maggioranza secondo lei sarebbe più giusto”, un intervistato su 3 ha risposto cheche questovada. Ma la stessa percentuale la raggiunge chi invece desideraa elezioni a primavera. Sul fronte del consenso dei partiti invece ilo di SWG vede la Lega piantata sempre intorno al 24% dopo la crescita della scorsa settimana. Il partito di Salvini si attesta al 24,3% con una impercettibile flessione rispetto a sette giorni fa. Recupera mezzo punto ...

