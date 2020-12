Sondaggi politici elettorali oggi 8 dicembre: Lega primo partito, sale il Pd (Di martedì 8 dicembre 2020) Sondaggi politici elettorali oggi 8 dicembre: ultimissimi Sondaggi politici elettorali – Secondo gli ultimi Sondaggi politici elettorali realizzati da Swg per TgLa7, se si votasse oggi la Lega si confermerebbe primo partito italiano, ma con un balzo in avanti del partito Democratico. Cala invece il Movimento 5 Stelle e restano stabili nell’ambito del centrodestra Fratelli d’Italia e Forza Italia. Tra gli altri partiti cresce quello di Matteo Renzi. Secondo il Sondaggio commissionato dal Tg di Enrico Mentana e realizzato da Swg, la Lega questa settimana ha registrato il 24,3 per cento ... Leggi su tpi (Di martedì 8 dicembre 2020): ultimissimi– Secondo gli ultimirealizzati da Swg per TgLa7, se si votasselasi confermerebbeitaliano, ma con un balzo in avanti delDemocratico. Cala invece il Movimento 5 Stelle e restano stabili nell’ambito del centrodestra Fratelli d’Italia e Forza Italia. Tra gli altri partiti cresce quello di Matteo Renzi. Secondo ilo commissionato dal Tg di Enrico Mentana e realizzato da Swg, laquesta settimana ha registrato il 24,3 per cento ...

