Si addormenta nel cassonetto dell’immondizia: quando arriva il camion dei rifiuti lo carica e… (Di martedì 8 dicembre 2020) Una vicenda dai dettagli piuttosto insoliti arriva da Tampa, in Florida. Un uomo si addormenta nel cassonetto dell’immondizia e al suo risveglio si ritrova nel camion della nettezza urbana. I dettagli della notizia sono stati raccontati dalla stampa locale che rivela come l’uomo abbia letteralmente sfiorato la tragedia. Sul perché il protagonista della vicenda abbia scelto questo singolare “giaciglio” resta ancora il mistero, ma la sua avventura ha fatto il giro del mondo proprio per la particolarità degli accadimenti. L’arrivo del camion dei rifiuti Dai dettagli forniti dalla stampa locale, il malcapitato protagonista della vicenda si era addormentato all’interno di un cassonetto dei rifiuti; resta ancora da chiarire ... Leggi su velvetgossip (Di martedì 8 dicembre 2020) Una vicenda dai dettagli piuttosto insolitida Tampa, in Florida. Un uomo sinele al suo risveglio si ritrova neldella nettezza urbana. I dettagli della notizia sono stati raccontati dalla stampa locale che rivela come l’uomo abbia letteralmente sfiorato la tragedia. Sul perché il protagonista della vicenda abbia scelto questo singolare “giaciglio” resta ancora il mistero, ma la sua avventura ha fatto il giro del mondo proprio per la particolarità degli accadimenti. L’arrivo deldeiDai dettagli forniti dalla stampa locale, il malcapitato protagonista della vicenda si erato all’interno di undei; resta ancora da chiarire ...

TerreImpervie : @Faber621 @zaiapresidente Si addormenta con il tampone nel naso? è pericoloso, se risale poi si inserisce nel crani… - mitsubakou : comunque il nome 'la bella addormentata nel bosco' non ha senso perché aurora non si addormenta in un bosco - UgoGrant : @MrFox_86 L’esperienza suggerisce che nel 90% dei casi il compagno si addormenta durante il film e ti ritrovi comunque da solo - onlyhuman_LT : @KairiShibahime Adua e selvaggia vogliono mettersi nel letto di Tommy quando si addormenta, accarezzarlo e dirgli “sono innamorato di te” - NDERCULOEMILY : @alessia20972290 Quando Tommaso si addormenta vogliono andare nel letto, sdraiarsi nel posto di Francesco e iniziar… -

Ultime Notizie dalla rete : addormenta nel Si addormenta nel tir e lascia acceso il motore: autotrasportatore ritrovato morto Umbria 24 News Si addormenta nel cassonetto dell’immondizia: quando arriva il camion dei rifiuti lo carica e…

Un uomo si addormenta nel cassonetto dell’immondizia e al suo risveglio si ritrova nel camion della nettezza urbana.

Scala, un mito tra cronaca e critica: «Lapidate il regista!» e altre cortesie da loggione

«Va pensiero» il titolo dell’esposizione curata da Pier Luigi Pizzi focus su spettacoli storici al Piermarini raccontati attraverso la penna di cronisti e critici musicali ...

Un uomo si addormenta nel cassonetto dell’immondizia e al suo risveglio si ritrova nel camion della nettezza urbana.«Va pensiero» il titolo dell’esposizione curata da Pier Luigi Pizzi focus su spettacoli storici al Piermarini raccontati attraverso la penna di cronisti e critici musicali ...