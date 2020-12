Shakhtar Donetsk, Castro: «La nostra difesa avrà tanto da fare contro Lukaku e Lautaro» (Di martedì 8 dicembre 2020) Il tecnico dello Shakhtar Donetsk, Luis Castro, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Inter Luis Castro, tecnico dello Shakhtar Donetsk, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l‘Inter. Le sue parole riportate da Fcinternews.it. INTER – «Noi siamo pronti per la gara di domani, siamo consapevoli di affrontare un avversario fortissimo e dovremo stare attenti in difesa ma attaccare di più rispetto all’andata. I giocatori sono pronti a tutti i livelli, dobbiamo solo sistemare alcuni dettagli». Lukaku E Lautaro – «Posso dire che ogni squadra ha dei problemi se gioca con un’Inter così forte, non possiamo perdere tempo su questo. La nostra ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 8 dicembre 2020) Il tecnico dello, Luis, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfidal’Inter Luis, tecnico dello, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfidal‘Inter. Le sue parole riportate da Fcinternews.it. INTER – «Noi siamo pronti per la gara di domani, siamo consapevoli di affrontare un avversario fortissimo e dovremo stare attenti inma attaccare di più rispetto all’andata. I giocatori sono pronti a tutti i livelli, dobbiamo solo sistemare alcuni dettagli».– «Posso dire che ogni squadra ha dei problemi se gioca con un’Inter così forte, non possiamo perdere tempo su questo. La...

