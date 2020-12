Serie D | un argentino per il Fasano In passato seguito dal Palermo | ha giocato nel Liverpool

(Di martedì 8 dicembre 2020) Denis Stracqualursi è un nuovore del.L'esperto attaccante- dopo 4 gare ed 1 gol con la maglia del Taranto nella prima parte di stagione -, passa ufficialmente al club pugliese, che milita nell'attuale campionato diD-Girone H. Nel campionatodi Apertura di 10 anni fa riuscì a vincere il titolo di capocannoniere con 11 reti, richiamando l’attenzione anche del, che poi preferì puntare Pinilla. Il calciatore fuanche da Lazio e Udinese.Cresciuto calcisticamente nell’Union de Sunchales, il classe '87, ha vestito in patria le maglie del Gimnasia La Plata, del Tigre, del San Lorenzo e di diverse realtà della massimaargentina. Ma non solo. Denis Stracqualursi, infatti, vanta anche una ...

Mediagol : #SerieD, Stracqualursi alla corte di mister Catalano: l'attaccante argentino è un nuovo giocatore del Fasano… - sportli26181512 : Argentina, Mara Gomez è la prima calciatrice transessuale in Primera División. FOTO: La giocatrice ha esordito nell… - sportli26181512 : Claudio Lopez: “#Lazio, che anni! Oggi penso al rally…”: L’ex attaccante argentino ha caricato i biancocelesti in v… - live_serie : ??Il punto sul momento del talento argentino???? - sportli26181512 : Juventus, le difficoltà di Dybala analizzate al Club: i numeri: Contro il Torino, l'ennesima prova incolore dell'ar… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie argentino

L’attaccante Luis Galesio lascia il Caldiero. Il ventisettenne argentino ha trovato l’accordo con la società per la risoluzione dell’accordo, finora aveva segnato solamente un gol in campionato. I ver ...Secondo il giornale sportivo Sport.es, la punta della Juventus sarebbe uno degli obiettivi di mercato del Psg per la prossima stagione.