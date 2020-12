Serie D, la situazione nei nove gironi prima di Natale (Di martedì 8 dicembre 2020) Serie D avanti piano e che pur si muove, nonostante le mille difficoltà che ne stanno profondamente segnando la stagione. Vediamo nel dettaglio la situazione nei nove gironi. Girone A – Bra avanti a cinque inseguitrici I giallorossi di Daidola dopo 6 giornate, guidano la classifica del primo girone della Serie D con 16 punti, forte delle sue 5 vittorie e del pareggio con il quale ha chiuso lo scontro con la Folgore Caratese. Ruolino di marcia davvero eccezionale, caratterizzato dai 10 gol realizzati e dall’unico subito per mano dell’Imperia. Le alternative alla prima della classe, tuttavia, non mancano. Con gli stessi punti ma una gara in più, c’è il PDHAE di Cretaz, che nel predicare ai suoi ragazzi impegno e lavoro, si gode il buon avvio del suo gruppo. Subito dietro, con 14 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 8 dicembre 2020)D avanti piano e che pur si muove, nonostante le mille difficoltà che ne stanno profondamente segnando la stagione. Vediamo nel dettaglio lanei. Girone A – Bra avanti a cinque inseguitrici I giallorossi di Daidola dopo 6 giornate, guidano la classifica del primo girone dellaD con 16 punti, forte delle sue 5 vittorie e del pareggio con il quale ha chiuso lo scontro con la Folgore Caratese. Ruolino di marcia davvero eccezionale, caratterizzato dai 10 gol realizzati e dall’unico subito per mano dell’Imperia. Le alternative alladella classe, tuttavia, non mancano. Con gli stessi punti ma una gara in più, c’è il PDHAE di Cretaz, che nel predicare ai suoi ragazzi impegno e lavoro, si gode il buon avvio del suo gruppo. Subito dietro, con 14 ...

DIORXZAYN : RT @fearlesskvm: tw/suicidio perchè mettere in mezzo a cazzo di cane le sue dichiarazioni riguardo i suoi pensieri suicidi? vi prego smet… - gooldenxhs : RT @fearlesskvm: tw/suicidio perchè mettere in mezzo a cazzo di cane le sue dichiarazioni riguardo i suoi pensieri suicidi? vi prego smet… - RaynOwO : RT @fearlesskvm: tw/suicidio perchè mettere in mezzo a cazzo di cane le sue dichiarazioni riguardo i suoi pensieri suicidi? vi prego smet… - fearlesskvm : tw/suicidio perchè mettere in mezzo a cazzo di cane le sue dichiarazioni riguardo i suoi pensieri suicidi? vi pre… - PrincipessaDemo : @SilviaKlbk @Alina5718 @eylemcanpolatt @OGMPictures In una situazione di vita normale l'amore di Zeynep a questo pu… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie situazione Da Kucka a Pellegrini: la situazione sui nuovi infortuni dopo la 10^ giornata Calcio d'Angolo Il difficile momento del calcio dilettanti: riflessioni e proposte di mister Stefano Mondini

Il momento del calcio dilettantistico, lo sappiamo tutti, è molto delicato e complesso. Le idee su cosa fare sono tante, le certezze poche, le paure molte. Ognuno di noi ha un'idea diversa. Noi abbiam ...

Dragon Age 4: BioWare conferma presenza ai TGA

BioWare, in un post su Twitter, ha confermato la presenza di Dragon Age 4 ai TGA 2020 e mostrato il nuovo logo della serie.

Il momento del calcio dilettantistico, lo sappiamo tutti, è molto delicato e complesso. Le idee su cosa fare sono tante, le certezze poche, le paure molte. Ognuno di noi ha un'idea diversa. Noi abbiam ...BioWare, in un post su Twitter, ha confermato la presenza di Dragon Age 4 ai TGA 2020 e mostrato il nuovo logo della serie.