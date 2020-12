Serie C | Ghirelli sull’accordo tv con Sky | “Il mercato riconosce il valore del nostro prodotto | un contributo per i club di Lega Pro”

Leggi su mediagol

(Di martedì 8 dicembre 2020) Novità importantissima per tutti gli appassionati di calcio ed in particolare per coloro che seguono con attenzione laPro italiana.Da questa settimana, sarà possibile seguire le partite di campionato dei tre gironi diC anche in diretta televisiva su Sky Sport.Ogni weekend verranno trasmesse ben quindici gare, cinque per girone, acquistabili in modalità Pay per View in programmazione sui canali Primafila. Il costo di ogni singolo evento sarà di 4,99 euro per coloro che volessero acquistare il match di proprio interesse e godersi la visione per intero. Per tutti i tifosi delle formazioni che militano nella terza divisione italiana, ci sarà dunque un'importante alternativa per seguire la propria squadra del cuore oltre alla piattaforma in streaming Eleven Sports. Il palinsesto di Sky Sport per laC partirà già domani ...