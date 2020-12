Se anche i benpensanti liberali dipingono (per ignoranza) Bergoglio come un marxista (Di martedì 8 dicembre 2020) ... scaturito dai beni creati non vi è giustizia sociale in grado di affrontare l ' iniquità che presupponga la concentrazione della ricchezza.' Se al Giornale avessero letto Globalist avrebbero messo ... Leggi su globalist (Di martedì 8 dicembre 2020) ... scaturito dai beni creati non vi è giustizia sociale in grado di affrontare l ' iniquità che presupponga la concentrazione della ricchezza.' Se al Giornale avessero letto Globalist avrebbero messo ...

Michele10307114 : @AnnaP1953 @robertosaviano Scommetto che l'opinione sulla pena di morte dei 'benpensanti' come lei non è la medesim… - RenatoBeati87 : ..meglio dire assassinato da un FOLLE !! (..gli mettono anche il nome come se fosse un “eroe” )..forse ai benpensan… - Umberto2020D : @SindroCassandra Ma per cortesia, io bevo, fumo, non ho tatuaggi anche se mi piacciono molto e allora? Qual’é il pr… - PaolaLL7 : @FabrizioProiet7 Anche per noi non è cambiato niente. Ma è cambiato 'intorno'. Noti aspetti legali che sono quelli… - archimedix73 : @Svero__ tutto concordato anche mattarella lo sapeva inutile essere ipocriti e benpensanti !! -

Ultime Notizie dalla rete : anche benpensanti Se anche i benpensanti liberali dipingono (per ignoranza) Bergoglio come un marxista Globalist.it Se anche i benpensanti liberali dipingono (per ignoranza) Bergoglio come un marxista

Una intervista sul Giornale del berlusconiano Antonio Martino 'sconcertato' per le parole del Papa sulla proprietà privata. Ma si tratta della dottrina sociale della Chiesa ...

Contratto scaduto da 2 anni, il 9 dicembre scatta lo sciopero

[SINDACATI] Saldo negativo in Veneto sulle nuove assunzioni nel pubblico, Il contratto che dovrebbe rinnovarsi ogni 3 anni è stato rinnovato nel 2018 dopo 9 anni di blocco, dure critiche al Governo di ...

Una intervista sul Giornale del berlusconiano Antonio Martino 'sconcertato' per le parole del Papa sulla proprietà privata. Ma si tratta della dottrina sociale della Chiesa ...[SINDACATI] Saldo negativo in Veneto sulle nuove assunzioni nel pubblico, Il contratto che dovrebbe rinnovarsi ogni 3 anni è stato rinnovato nel 2018 dopo 9 anni di blocco, dure critiche al Governo di ...