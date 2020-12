Scuole aperte fino a fine giugno, tra incongruenze e disconoscimento del lavoro svolto in DDI dai docenti. Lettera (Di martedì 8 dicembre 2020) Inviata da Camillo Andrea Pellegrino, Responsabile Precari SISA Scuola - Sono un insegnante di scuola primaria, un maestro. Scrivo ai lettori e colleghi, perché in questi giorni leggo che il Ministro Azzolina, sta prendendo in considerazione l'opportunità' di continuare le lezioni in presenza oltre il calendario scolastico, presumibilmente fino al 30 giugno, questo per dare la possibilità agli studenti di recuperare, in parte, i giorni persi a causa delle differenti chiusure parziali e localizzate del corrente anno scolastico. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 8 dicembre 2020) Inviata da Camillo Andrea Pellegrino, Responsabile Precari SISA Scuola - Sono un insegnante di scuola primaria, un maestro. Scrivo ai lettori e colleghi, perché in questi giorni leggo che il Ministro Azzolina, sta prendendo in considerazione l'opportunità' di continuare le lezioni in presenza oltre il calendario scolastico, presumibilmenteal 30, questo per dare la possibilità agli studenti di recuperare, in parte, i giorni persi a causa delle differenti chiusure parziali e localizzate del corrente anno scolastico. L'articolo .

