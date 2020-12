Scuola fino a luglio e lezioni al sabato: il piano di Azzolina incassa il via libera dei presidi (Di martedì 8 dicembre 2020) Recuperare le ore perse a causa del Coronavirus prolungando le lezioni fino a luglio 2021. È questo uno degli obiettivi del nuovo piano per la Scuola presentato dalla ministra Lucia Azzolina e dal Miur alle Regioni nei giorni scorsi. «Sono le Regioni ad avere competenza sul calendario scolastico ed è possibile allungare il calendario se si sono perse delle lezioni», ha precisato la ministra della Scuola. L’idea è quella di postporre la fine dell’anno scolastico in tutte quelle scuole che ne hanno ritardato l’inizio o che hanno avuto a che fare con aperture a singhiozzo. Quel che è certo è che dal 7 gennaio si dovrà progressivamente tornare in classe e il Governo mira, secondo l’ultimo Dpcm, al raggiungimento del 75% delle lezioni ... Leggi su open.online (Di martedì 8 dicembre 2020) Recuperare le ore perse a causa del Coronavirus prolungando le2021. È questo uno degli obiettivi del nuovoper lapresentato dalla ministra Luciae dal Miur alle Regioni nei giorni scorsi. «Sono le Regioni ad avere competenza sul calendario scolastico ed è possibile allungare il calendario se si sono perse delle», ha precisato la ministra della. L’idea è quella di postporre la fine dell’anno scolastico in tutte quelle scuole che ne hanno ritardato l’inizio o che hanno avuto a che fare con aperture a singhiozzo. Quel che è certo è che dal 7 gennaio si dovrà progressivamente tornare in classe e il Governo mira, secondo l’ultimo Dpcm, al raggiungimento del 75% delle...

