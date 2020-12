Scontrini | cashback | da oggi Quasi sette milioni di download dell’app Punte di ottomila al secondo

Leggi su noinotizie

(Di martedì 8 dicembre 2020) Daè operativo il programmaItalia. Chi paga con la moneta elettronica, con bancomat, si vede restituire dallo Stato il 10 per cento della spesa sostenuta. Ci sono naturalmente delle condizioni: ad esempio, limite di spesa di 150 euro per ciascunao scontrino e non per l’acquisto di cose inerenti il lavoro. A conferma del fatto che la cosa è piaciuta molto ai cittadini, ci sono i 6,6di(dato riferito a ieri)con cui si accede aItalia.dial. L'articolo, da...