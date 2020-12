Sconfiggere il coronavirus a 90 anni si può: mano nella mano… (Di martedì 8 dicembre 2020) Un’incredibile storia d’amore che testimonia come a volte tenendosi per mano, si può Sconfiggere anche il coronavirus: insieme. Lidia e Ivo, mano nella manoSi dice che l’amore possa oltrepassare ogni ostacolo, anche quando questo si chiama Covid. Si dice che insieme si combatte meglio, e si può vincere. Si dice che anche se hai 90 anni ma ne hai passati sessanta accanto al tuo amore, o sopravvivi o muori insieme. Sempre insieme, come Ivo e Livia. Insieme, racconta la figlia a La Nazione, sono ricoverati presso la stessa struttura, La Melagrana di Prato. Che bella idea ricoverarli nella stessa stanza. La tenera foto che ritrae i due anziani coniugi mano nella mano nei loro letti è ... Leggi su chenews (Di martedì 8 dicembre 2020) Un’incredibile storia d’amore che testimonia come a volte tenendosi per, si puòanche il: insieme. Lidia e Ivo,Si dice che l’amore possa oltrepassare ogni ostacolo, anche quando questo si chiama Covid. Si dice che insieme si combatte meglio, e si può vincere. Si dice che anche se hai 90ma ne hai passati sessanta accanto al tuo amore, o sopravvivi o muori insieme. Sempre insieme, come Ivo e Livia. Insieme, racconta la figlia a La Nazione, sono ricoverati presso la stessa struttura, La Melagrana di Prato. Che bella idea ricoverarlistessa stanza. La tenera foto che ritrae i due anziani coniuginei loro letti è ...

Ultime Notizie dalla rete : Sconfiggere coronavirus Covid: ecco come si può sconfiggere con le mascherine La Legge per Tutti Coronavirus, somministrato il primo vaccino Pfizer nel Regno Unito: è una 90enne nordirlandese

Coronavirus: chi rifiuta il vaccino può essere licenziato?

Oggi è una giornata importante e storica per il Regno Unito perché è iniziata la campagna di vaccinazione contro il Covid-19. La prima dosa è stata Evento storico per il Regno Unito: la prima dose di ...I datori di lavoro possono licenziare i dipendenti che rifiutano di vaccinarsi contro il coronavirus? Tutto quello che bisogna sapere ...