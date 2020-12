Sciopero nazionale del 9 dicembre: dalla sanità alla scuola, i servizi pubblici chiusi (Di martedì 8 dicembre 2020) Le sigle sindacali dell’amministrazione pubblica hanno indetto per domani, mercoledì 9 dicembre, uno Sciopero nazionale che coinvolgerà molti settori: dagli amministrativi comunali ai vigili, dagli insegnanti agli operatori sanitari e medici. Nonostante l’incontro programmato con la ministra della Funzione pubblica Fabiana Dadone per giovedì 10 dicembre, circa 3 milioni di dipendenti statali protesteranno per i rinnovi contrattuali 2019-2021. Sciopero nazionale del 9 dicembre: i settori interessati Secondo le sigle Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e Uil Pa l’apertura dell’esecutivo è arrivata troppo tardi e hanno così proclamato lo Sciopero dei servizi pubblici. Tra i comparti interessati ... Leggi su quifinanza (Di martedì 8 dicembre 2020) Le sigle sindacali dell’amministrazione pubblica hanno indetto per domani, mercoledì 9, unoche coinvolgerà molti settori: dagli amministrativi comunali ai vigili, dagli insegnanti agli operatori sanitari e medici. Nonostante l’incontro programmato con la ministra della Funzione pubblica Fabiana Dadone per giovedì 10, circa 3 milioni di dipendenti statali protesteranno per i rinnovi contrattuali 2019-2021.del 9: i settori interessati Secondo le sigle Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e Uil Pa l’apertura dell’esecutivo è arrivata troppo tardi e hanno così proclamato lodei. Tra i comparti interessati ...

AndreD81 : @gloquenzi @SimoSuozzo Sono mesi che i #sindacati chiedevano un incontro per evitare lo sciopero. Le richieste dei… - stellatrenta : RT @FpCgilNazionale: ?? Sicurezza. Assunzioni. Contratti. ?? Ascolta le ragioni dello sciopero dei servizi pubblici del #9dicembre - dietro l… - MassimoSantoma2 : RT @MassimoSertori_: ??Credo che indire in questo momento uno #sciopero nazionale per i #lavoratori della #PubblicaAmministrazione, naturalm… - GGabbuti : RT @LorenzoTondi: Lo sciopero è stato indetto il 9 perché il 25 novembre c'è già stato uno sciopero nazionale e ci devono essere almeno 10… - pepemancini : Sciopero nazionale 9 dicembre, stop proclamato dalla Pa: ecco cosa chiuderà -

Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Sciopero nazionale