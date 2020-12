Sciopero nazionale 9 dicembre, stop proclamato dalla Pa: ecco cosa chiuderà (Di martedì 8 dicembre 2020) I sindacati confermano lo Sciopero nazionale per il 9 dicembre, nonostante la convocazione della ministra Dadone fissata per giovedì 10 dicembre. Sono diversi i settori che si stanno preparando per lo Sciopero di domani: ecco quali sono. Sciopero nazionale 9 dicembre – La Pubblica amministrazione italiana non ci sta e conferma così lo Sciopero nazionale per la giornata di domani, mercoledì 9 dicembre. Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e Uil Pa non intendono aspettare la convocazione del governo; la ragione sta nelle parole del segretario Uil, Pierpaolo Bombardieri: “Non ha detto di «no» ai sindacati, ma ha voltato le spalle alle richieste di tre milioni di lavoratori che, come gli ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 8 dicembre 2020) I sindacati confermano loper il 9, nonostante la convocazione della ministra Dadone fissata per giovedì 10. Sono diversi i settori che si stanno preparando per lodi domani:quali sono.– La Pubblica amministrazione italiana non ci sta e conferma così loper la giornata di domani, mercoledì 9. Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e Uil Pa non intendono aspettare la convocazione del governo; la ragione sta nelle parole del segretario Uil, Pierpaolo Bombardieri: “Non ha detto di «no» ai sindacati, ma ha voltato le spalle alle richieste di tre milioni di lavoratori che, come gli ...

