Sci alpino, i precedenti dell’Italia a Courchevel. Lo scorso anno vinse Federica Brignone (Di martedì 8 dicembre 2020) La Coppa del Mondo femminile di sci alpino si sposta in Francia con in programma nel fine settimana a Courchevel due giganti. Una pista che fa tornare alla mente dolcissimi ricordi allo sci azzurro, visto che proprio lo scorso anno a vincere fu Federica Brignone. La valdostana si impose per soli quattro centesimi sulla norvegese Mina Fuerst Holtmann, con la svizzera Wendy Holdener a completare il podio. Quella è anche l’unica vittoria italiana a Courchevel, località nella quale si corre dal 2010 in Coppa del Mondo. Nel 2017 sono arrivati poi altri due podi azzurri. Il primo conquistato da Manuela Moelgg in un gigante dominato da Mikaela Shiffrin. La campionessa americana, infatti, inflisse distacchi pesantissimi alle avversarie: 99 centesimi a Tessa Worley ed oltre un ... Leggi su oasport (Di martedì 8 dicembre 2020) La Coppa del Mondo femminile di scisi sposta in Francia con in programma nel fine settimana adue giganti. Una pista che fa tornare alla mente dolcissimi ricordi allo sci azzurro, visto che proprio loa vincere fu. La valdostana si impose per soli quattro centesimi sulla norvegese Mina Fuerst Holtmann, con la svizzera Wendy Holdener a completare il podio. Quella è anche l’unica vittoria italiana a, località nella quale si corre dal 2010 in Coppa del Mondo. Nel 2017 sono arrivati poi altri due podi azzurri. Il primo conquistato da Manuela Moelgg in un gigante dominato da Mikaela Shiffrin. La campionessa americana, infatti, inflisse distacchi pesantissimi alle avversarie: 99 centesimi a Tessa Worley ed oltre un ...

