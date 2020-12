Scardina: “Con Diletta una grande storia d’amore. Futuro di nuovo insieme? Mai dire mai” (Di martedì 8 dicembre 2020) Il pugile Daniele Scardina ha concesso un'intervista a La Gazzetta dello Sport. Tra gli argomenti trattati anche la sua storia d'amore con la giornalista Diletta Leotta: "La boxe deve essere spettacolo. E quindi stiamo pensando a delle serate particolari, con finalità benefica: portare sul ring campioni di altri sport oppure artisti. Una cosa simpatica, per far divertire la gente. Un nome? Beh, sono tifoso dell'Inter e ho tanti amici tra i nerazzurri. Insomma, sarebbe fantastico far mettere i guantoni a Lukaku: potrei insegnargli qualche mossa. Ha un fisico enorme, da peso massimo. La mia vita sentimentale? Quella con Diletta Leotta è stata una grande storia, di vero amore. Se è possibile un ritorno di fiamma tra noi? Adesso ho in testa il ring e i prossimi incontri. Però aggiungo: mai ... Leggi su golssip (Di martedì 8 dicembre 2020) Il pugile Danieleha concesso un'intervista a La Gazzetta dello Sport. Tra gli argomenti trattati anche la suad'amore con la giornalistaLeotta: "La boxe deve essere spettacolo. E quindi stiamo pensando a delle serate particolari, con finalità benefica: portare sul ring campioni di altri sport oppure artisti. Una cosa simpatica, per far divertire la gente. Un nome? Beh, sono tifoso dell'Inter e ho tanti amici tra i nerazzurri. Insomma, sarebbe fantastico far mettere i guantoni a Lukaku: potrei insegnargli qualche mossa. Ha un fisico enorme, da peso massimo. La mia vita sentimentale? Quella conLeotta è stata una, di vero amore. Se è possibile un ritorno di fiamma tra noi? Adesso ho in testa il ring e i prossimi incontri. Però aggiungo: mai ...

