Sanzioni europee sui diritti umani | bene ma… L’analisi di Laura Harth

È ufficiale: ieri, 7 dicembre 2020, è stato adottato l'Eu Global Human Rights Sanctions Regime, che permette all'Unione europea di adottare misure restrittive mirate per contrastare gravi violazioni e abusi dei diritti umani nel mondo. Tale decisione prevede il divieto di ingresso o transito nel territorio e il congelamento di fondi e risorse economiche, nonché il divieto di mettere fondi e risorse economiche a disposizione delle persone o le entità giuridiche designate sulla lista. Il nuovo Regolamento fornisce una lista non esaustiva delle violazioni che possano portare all'adozione di Sanzioni individuali: a) genocidio; b) crimini contro l'umanità; c) gravi violazioni o gravi abusi dei diritti umani seguenti: i) tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o ...

A differenza di quello americano, il regime sanzionatorio europeo non si applicherà alla corruzione, e non avrà carattere extraterritoriale, perché verrà applicato solo nel territorio dell'Ue, e con o ...

ll Consiglio europeo vara una nuova normativa per punire attori statali, e non statali, responsabili di gravi violazioni dei diritti umani e abusi in tutto il mondo, non importa dove si siano verifica ...

A differenza di quello americano, il regime sanzionatorio europeo non si applicherà alla corruzione, e non avrà carattere extraterritoriale, perché verrà applicato solo nel territorio dell'Ue, e con o ...ll Consiglio europeo vara una nuova normativa per punire attori statali, e non statali, responsabili di gravi violazioni dei diritti umani e abusi in tutto il mondo, non importa dove si siano verifica ...