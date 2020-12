Santo del Giorno 8 Dicembre: Immacolata Concezione (Di martedì 8 dicembre 2020) Il Santo del Giorno 8 Dicembre è l’Immacolata Concezione. Si tratta di una delle ricorrenze più importanti, note e sentite della cristianità. Ecco qualche informazione a riguardo. . Informazioni sul significato La ricorrenza dell‘Immacolata Concezione della Vergine Maria è una delle più importanti della cristianità. Tanti ritengono che la “Concezione” si riferisca al concepimento miracoloso di Gesù, ma è un errore, in quanto la correlazione è invece con la stessa Maria, nata senza peccato originale e pertanto predestinata al ruolo di Madre del Messia. La festa di oggi 8 Dicembre infatti, cade esattamente nove mesi prima del Giorno della nascita di Maria, ovvero l’8 Settembre. Oggi si celebrano, in altre parole, la ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 8 dicembre 2020) Ildelè l’. Si tratta di una delle ricorrenze più importanti, note e sentite della cristianità. Ecco qualche informazione a riguardo. . Informazioni sul significato La ricorrenza dell‘della Vergine Maria è una delle più importanti della cristianità. Tanti ritengono che la “” si riferisca al concepimento miracoloso di Gesù, ma è un errore, in quanto la correlazione è invece con la stessa Maria, nata senza peccato originale e pertanto predestinata al ruolo di Madre del Messia. La festa di oggi 8infatti, cade esattamente nove mesi prima deldella nascita di Maria, ovvero l’8 Settembre. Oggi si celebrano, in altre parole, la ...

