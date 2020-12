Santino Ferrucci verso la NASCAR

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 8 dicembre 2020)potrebbe approdare nellanel 2021. Secondo quanto riportato da Racer, il pilota IndyCar sarebbe ormai prossimo ad un accordo con l’Our Motorsports, per disputare venti gare nella XFinity Series.andrebbe ad affiancare Brett Moffitt, campione Truck Series e che farà il salto di categoria il prossimo anno. Cars are moved in. @DISupdates getting closer everyday pic.twitter.com/ewkyvzCV2S— OurMotorsports (@OurMotorsports) December 1, 2020 Il team sta allestendo una nuova officina, ed ha grandi progetti per il futuro.La notizia è ancora da confermare, ma ci sono pochi dubbi a riguardo. Persi tratterebbe di un nuovo inizio, dopo due anni positivi nella IndyCar Series. Chi è, futuro pilota della ...