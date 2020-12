San Gregorio Magno, anziano deceduto a seguito di complicazioni post covid (Di martedì 8 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Gregorio Magno (Sa)- È deceduto a seguito di complicazioni post contagio da covid19, un pensionato di 71 anni, residente nel comune di San Gregorio Magno. A darne notizia nella tarda serata di ieri, è stata l’amministrazione comunale di Palazzo di Città che ha annunciato il primo decesso a seguito del contagio da coronavirus nella cittadina gregoriana, raccomandando la popolazione all’osservanza delle misure anti-contagio. L’anziano, che era stato ricoverato nelle scorse settimane presso il nosocomio ospedaliero “San Francesco d’Assisi” di Oliveto Citra a seguito delle complicazioni causate dal covid19, è deceduto nella giornata ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 8 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan(Sa)- Èdicontagio da covid19, un pensionato di 71 anni, residente nel comune di San. A darne notizia nella tarda serata di ieri, è stata l’amministrazione comunale di Palazzo di Città che ha annunciato il primo decesso adel contagio da coronavirus nella cittadina gregoriana, raccomandando la popolazione all’osservanza delle misure anti-contagio. L’, che era stato ricoverato nelle scorse settimane presso il nosocomio ospedaliero “San Francesco d’Assisi” di Oliveto Citra adellecausate dal covid19, ènella giornata ...

