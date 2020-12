San Cesareo | sui social un tamponamento “notizia”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 8 dicembre 2020) A San– si legge su un gruppo Fb dedicato alla realtà casilina – intorno alle ore 18:25, in una conosciutissima strada cittadina, si sarebbe verificato un“da dietro” (supponiamo a veicolo fermo) e il conducente del mezzo colpevole del sinistro (si legge una donna) sarebbe scappata incurante degli eventi. L’ autore del post FB (la vittima dell’ accadimento) ha specificato di essersi recato dai Carabinieri (e dalla propria assicurazione); quindi, in maniera garbata, ha concluso la narrazione con un invito, rivolto al proprietario dell’ autovettura colposa, di contattarlo privatamente. Uno spiacevole incidente che, se non ci fossero stati inetwork, non avremmo certamente saputo considerata la natura lieve. Il post “padre” di questo articolo dá modo di riflettere, a 360°, sulla comunicazione (pubblica e ...