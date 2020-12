San Brite | il maso di montagna che ha preso la stella Michelin

Leggi su vanityfair

(Di martedì 8 dicembre 2020) Ogni neo-stellato Michelin – ben 26 nell’ultima edizione – ha una storia mai banale, non fosse che per la fatica di raggiungere il traguardo. Ma alcuni seguono una strada decisamente diversa da quelle classiche: i figli d’arte, i cuochi al servizio dell’hotellerie (sempre più numerosi), lo chef-patron che ha aperto un locale «nei canoni». Poi c’è San Brite a Cortina che sin dalla nascita ha giocato una partita non comune.