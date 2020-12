Salvini mette Elena Murelli (quella del bonus 600 euro) a “insegnare” come si governa con la Lega (Di martedì 8 dicembre 2020) Non è scuola di polizia ma poco ci manca. Vi ricordate di Elena Murelli, la deputata della Lega che definiva il bonus di 600 euro per le partite Iva un’elemosina se non poi decidere di richiederlo per sé stessa nonostante lo stipendio da parlamentare da 12mila euro al mese? Doveva essere punita e invece è diventata responsabile dell’Accademia Federale Lega in Emilia. Salvini mette Elena Murelli (quella del bonus 600 euro) a insegnare come si governa con la Lega Cos’è l’Accademia Federale Lega? Leggiamo dal sito: “L’Accademia Federale della Lega, nata l’8 ottobre 2018 ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 8 dicembre 2020) Non è scuola di polizia ma poco ci manca. Vi ricordate di, la deputata dellache definiva ildi 600per le partite Iva un’elemosina se non poi decidere di richiederlo per sé stessa nonostante lo stipendio da parlamentare da 12milaal mese? Doveva essere punita e invece è diventata responsabile dell’Accademia Federalein Emilia.del600) a insegnaresicon laCos’è l’Accademia Federale? Leggiamo dal sito: “L’Accademia Federale della, nata l’8 ottobre 2018 ...

Doveva essere punita e invece è diventata responsabile dell’Accademia Federale Lega in Emilia. Salvini mette Elena Murelli (quella del bonus 600 euro) a insegnare come si governa con la Lega Cos’è ...

