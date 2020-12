Salto con gli sci, Mondiali volo Planica 2020: programma, orari, tv, streaming. Il calendario (Di martedì 8 dicembre 2020) Primo vero appuntamento chiave della stagione per quanto riguarda il Salto con gli sci maschile, con Planica che si appresta ad ospitare da giovedì 10 a domenica 13 dicembre 2020 la 26ma edizione dei Campionati Mondiali di volo. Si profilano quattro giornate estremamente spettacolari sul trampolino di volo sloveno, in cui gli atleti più forti del circuito maggiore si daranno battaglia per le medaglie nella gara individuale e nella prova a squadre. Grande attesa anche per capire se qualcuno riuscirà ad attaccare il record del mondo ufficiale detenuto da Stefan Kraft, capace di atterrare regolarmente a quota 253,5 m in quel di Vikersund nel 2017. Le qualificazioni e tutte le serie di gara del Mondiale di volo 2020 verranno trasmesse in diretta tv su ... Leggi su oasport (Di martedì 8 dicembre 2020) Primo vero appuntamento chiave della stagione per quanto riguarda ilcon gli sci maschile, conche si appresta ad ospitare da giovedì 10 a domenica 13 dicembrela 26ma edizione dei Campionatidi. Si profilano quattro giornate estremamente spettacolari sul trampolino disloveno, in cui gli atleti più forti del circuito maggiore si daranno battaglia per le medaglie nella gara individuale e nella prova a squadre. Grande attesa anche per capire se qualcuno riuscirà ad attaccare il record del mondo ufficiale detenuto da Stefan Kraft, capace di atterrare regolarmente a quota 253,5 m in quel di Vikersund nel 2017. Le qualificazioni e tutte le serie di gara del Mondiale diverranno trasmesse in diretta tv su ...

Dinamo bella con l’anima colpaccio alla Segafredo Arena

Splendido successo dei sassaresi in casa della Virtus Bologna dopo due ko consecutivi Match condotto sin dall’avvio, le Vu Nere risalgono dal -21 al -1 ma il finale è biancoblù ...

