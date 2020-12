Salta il ponte e finisce in tragedia | fine drammatica per il motociclista

(Di martedì 8 dicembre 2020) Dopo aver aggiustato una moto un uomo di 60 anni l’ha provata per vedere se funzionava ma è rimasto coinvolto in un incidente, è morto sul colpo Dramma nella giornata… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Simo_dice_cose : @Sheelasblog Salta anche nei giorni intermedi, quando è ponte... ?? - fragmentship : sarebbe stato il ponte perfetto, e invece salta tutto perchè un contadino cinese ha ben pensato di mangiare un pipi… - tw_fyvry : #UominieDonne salta oggi e domani perché giustamente il suo pubblico va a farsi il ponte dell'Immacolata sulla n... ah, già! - tecnolesa22 : C’è chi fa il ponte dell’immacolata e chi salta giù dal ponte tipo me a breve - Rosiserra727 : @Melody80294578 Mi hanno cambiato il volo, perciò il ponte salta, in più salta sicuramente il volo di Natale, per… -

Ultime Notizie dalla rete : Salta ponte

BlogLive.it

Dopo aver aggiustato una moto un uomo di 60 anni l'ha provata per vedere se funzionava ma è rimasto coinvolto in un incidente, è morto sul colpo.L'8 dicembre è l'Immacolata: il giorno in cui - per tradizione - 'bisogna' liberare un angolino della casa per fare posto al presepe e/o all'albero di Natale. E così, mentre da giorni le città - nonos ...