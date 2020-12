Salta il Cdm sul Recovery Fund | Renzi | “Rottura con governo? Temo di sì”

(Di martedì 8 dicembre 2020) È stato rinviato il Consiglio dei ministri sul nodo della task force per la gestione dei progetti del Piano di Ripresa e Resilienza italiano. La crisi disembra essere sempre più vicina. Ad aggiungersi alla grana del Mes, il Meccanismo europeo di stabilità che fa litigare Movimento 5 stelle e Partito democratico, ci pensa L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

arquer12 : RT @claudio_2022: Recovery plan, qui salta tutto. Renzi inguaia Conte: annullato il Cdm. - Lella67811668 : RT @GeMa7799: Recovery Plan, salta il CdM: drammatica figuraccia di un governo nel caos. Verso la crisi, Renzi: 'Rottura? Temo di sì'?? - vendutoschifoso : RT @claudio_2022: Recovery plan, qui salta tutto. Renzi inguaia Conte: annullato il Cdm. - claudio_2022 : Recovery plan, qui salta tutto. Renzi inguaia Conte: annullato il Cdm. - giuliabottini : -

Ultime Notizie dalla rete : Salta Cdm

L'accondo non c'è sulla governance per la gestione degli oltre 200 miliardi di fondi europei. " "La struttura di Conte pensa a moltiplicare le ...È stato rinviato il Consiglio dei ministri sul nodo della task force per la gestione dei progetti del Piano di Ripresa e Resilienza italiano.