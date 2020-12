Salta con la moto da cross da una sponda all'altra del canale e si schianta sulla riva, Gianfranco muore sul colpo (Di martedì 8 dicembre 2020) Incidente mortale nel pomeriggio di lunedì 7 dicembre, a Motta di Livenza. Poco dopo le 15 un motociclista in sella ad una moto da cross stava correndo sullo sterrato lungo via Friuli , in un tratto ... Leggi su leggo (Di martedì 8 dicembre 2020) Incidente mortale nel pomeriggio di lunedì 7 dicembre, a Motta di Livenza. Poco dopo le 15 unciclista in sella ad unadastava correndo sullo sterrato lungo via Friuli , in un tratto ...

