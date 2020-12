Sala annuncia: “Mi ricandido a sindaco di Milano”. Il video (Di martedì 8 dicembre 2020) Sala annuncia: “Mi ricandido a sindaco di Milano” Milano, 7 dic. (askanews) – “Ho deciso di ricandidarmi alla carica di sindaco di Milano”. Lo ha annunciato il sindaco Giuseppe Sala in un video pubblicato sulle sue pagine social, nel giorno in cui si celebra Sant’Ambrogio, patrono della città. (Testo e video Askanews) Leggi su formiche (Di martedì 8 dicembre 2020): “MidiMilano, 7 dic. (askanews) – “Ho deciso di ricandidarmi alla carica didi. Lo hato ilGiuseppein unpubblicato sulle sue pagine social, nel giorno in cui si celebra Sant’Ambrogio, patrono della città. (Testo eAskanews)

