Sacrilegio a Napoli. Diego Armando Maradona sfratta San Paolo dallo Stadio (Di martedì 8 dicembre 2020) Diego Armando Maradona batte San Paolo. Il Comune di Napoli ha deciso di cambiare l’intitolazione dello Stadio cittadino: San Paolo lascia il posto a Diego Armando Maradona. Una decisione repentina assunta nel pieno della tempesta emotiva scatenata dalla prematura morte di Diego Armando Maradona che da calciatore ha portato Napoli alla conquista di scudetti e coppe in Italia ed in Europa. Il sentimento popolare plaude alla decisione di rendere imperituro il ricordo di Diego Armando Maradona, ma in tanti sono dispiaciuti dello “sfratto” imposto a San Paolo. L’Apostolo delle Genti ... Leggi su optimagazine (Di martedì 8 dicembre 2020)batte San. Il Comune diha deciso di cambiare l’intitolazione dellocittadino: Sanlascia il posto a. Una decisione repentina assunta nel pieno della tempesta emotiva scatenata dalla prematura morte diche da calciatore ha portatoalla conquista di scudetti e coppe in Italia ed in Europa. Il sentimento popolare plaude alla decisione di rendere imperituro il ricordo di, ma in tanti sono dispiaciuti dello “sfratto” imposto a San. L’Apostolo delle Genti ...

