Rosalinda Cannavò immune, televoto choc dal Brasile: la protesta dei fan del GF Vip (Di martedì 8 dicembre 2020) Rosalinda Cannavò immune durante la nuova puntata del Grande Fratello Vip, ha riaperto la spinosa questione dei voti provenienti dall’estero. E così, dopo gli spagnoli arrivano i brasiliani, attrezzatissimi con account fake e sessioni estenuanti di televoto online, tra applicazione e sito. Rosalinda Cannavò immune, televoto dal Brasile: protesta dei fan All’epoca dei voti arrivati... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 8 dicembre 2020)durante la nuova puntata del Grande Fratello Vip, ha riaperto la spinosa questione dei voti provenienti dall’estero. E così, dopo gli spagnoli arrivano i brasiliani, attrezzatissimi con account fake e sessioni estenuanti dionline, tra applicazione e sito.daldei fan All’epoca dei voti arrivati... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

fanpage : Protesta sui social per i voti che sarebbero arrivati dal Brasile per salvare Rosalinda Cannavò - Antidoto19 : RT @fanpage: Protesta sui social per i voti che sarebbero arrivati dal Brasile per salvare Rosalinda Cannavò - RobertaFbr : RT @blogtivvu: Rosalinda Cannavò immune, televoto choc dal Brasile: la protesta dei fan del #GFVip - noemis210 : RT @fanpage: Protesta sui social per i voti che sarebbero arrivati dal Brasile per salvare Rosalinda Cannavò - blogtivvu : Rosalinda Cannavò immune, televoto choc dal Brasile: la protesta dei fan del #GFVip -