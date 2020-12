Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione: coppia al capolinea? Le parole di lei (Di martedì 8 dicembre 2020) Rosa e Pietro si sono lasciati? Si sospetta che Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, siano in una piena crisi di coppia. Lei ha pubblicato una storia su Instagram abbastanza eloquente in cui si rivolgeva ai suoi seguaci, confidandosi e sfogandosi un po’. L’ULTIMA FOTO INSIEME I due si sono conosciuti all’interno del dating show Uomini e Donne durante l’edizione del 2016/2017. I due lo scorso anno, hanno anche avuto un bambino. Dovevano convolare a nozze, ma a causa di alcune problematiche legate alla gravidanza, hanno rimandato e forse, non ci sarà proprio un matrimonio tra i due. L’ultima foto che li ritrae insieme risale al 25 ottobre, in occasione del 30esimo compleanno di lui. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ???? ... Leggi su 361magazine (Di martedì 8 dicembre 2020)si sono lasciati? Si sospetta che, siano in una piena crisi di. Lei ha pubblicato una storia su Instagram abbastanza eloquente in cui si rivolgeva ai suoi seguaci, confidandosi e sfogandosi un po’. L’ULTIMA FOTO INSIEME I due si sono conosciuti all’interno del dating show Uomini e Donne durante l’edizione del 2016/2017. I due lo scorso anno, hanno anche avuto un bambino. Dovevano convolare a nozze, ma a causa di alcune problematiche legate alla gravidanza, hanno rimandato e forse, non ci sarà proprio un matrimonio tra i due. L’ultima foto che li ritrae insieme risale al 25 ottobre, in occasione del 30esimo compleanno di lui. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ???? ...

