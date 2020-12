Roma, la metro C sospende la chiusura anticipata per le feste di Natale (Di martedì 8 dicembre 2020) Da mese di luglio era stato anticipato l’orario di chiusura della metro C per consentire la conclusione dei lavori della tratta Colosseo-San Giovanni della metropolitana. Questo anticipo è stato però sospeso per il periodo delle festività natalizie: la metro sarà attiva con l’ultima corsa in partenza alle 23:30. Il periodo è compreso tra l’8 dicembre 2020 e l’11 gennaio 2021. Dall’ 11 gennaio 2021 riprenderà l’orario anticipato: da Pantano l’ultima corsa sarà ore 20:30, mentre da San Giovanni alle ore 21:00. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 8 dicembre 2020) Da mese di luglio era stato anticipato l’orario didellaC per consentire la conclusione dei lavori della tratta Colosseo-San Giovanni dellapolitana. Questo anticipo è stato però sospeso per il periodo delle festività natalizie: lasarà attiva con l’ultima corsa in partenza alle 23:30. Il periodo è compreso tra l’8 dicembre 2020 e l’11 gennaio 2021. Dall’ 11 gennaio 2021 riprenderà l’orario anticipato: da Pantano l’ultima corsa sarà ore 20:30, mentre da San Giovanni alle ore 21:00. su Il Corriere della Città.

mariocalabresi : Giustamente devo stare lontano dai parenti a Natale, devo fare la coda distanziato per entrare in un negozio, stare… - virginiaraggi : Procedono i lavori nell’area esterna della fermata Spagna della metro A per mettere in sicurezza questo bellissimo… - virginiaraggi : Spostate 42 bancarelle dell'Eur, tra via Cristoforo Colombo e piazzale metro. Creavano pericoli per il traffico e p… - CorriereCitta : Roma, la metro C sospende la chiusura anticipata per le feste di Natale - Angelo16963582 : @Roma Per favore silenzio con questi Twitter??la città è ferma: nuova stazione FS del Pigneto ferma da due anni perc… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma metro Natale 2020 e Capodanno 2021 a Roma: gli orari di autobus, metro e ztl Corriere dello Sport.it Everest 'cresciuto' di 86 cm, nuova misurazione Nepal-Cina

ROMA, 08 DIC - Il Monte Everest misura in altezza esattamente 8.848,86 metri: è ufficialmente 'cresciuto' di 86 centimetri dall'ultima misurazione universalmente accettata, che risaliva al 1954, l'ann ...

Roma, sciopero trasporti: metro A rallentata, regolare la B

Le ultime notizie dalla nazione Italia di cronaca, attualità, politica, cultura, sport. Aggiornamenti e news quotidiane.

ROMA, 08 DIC - Il Monte Everest misura in altezza esattamente 8.848,86 metri: è ufficialmente 'cresciuto' di 86 centimetri dall'ultima misurazione universalmente accettata, che risaliva al 1954, l'ann ...Le ultime notizie dalla nazione Italia di cronaca, attualità, politica, cultura, sport. Aggiornamenti e news quotidiane.