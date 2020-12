Ritorno in classe, “persi 9 mesi senza impianti di aerazione adeguati e niente è stato fatto per il 7 gennaio”. La denuncia di Lettera150 (Di martedì 8 dicembre 2020) L'installazione di impianti di areazione in grado di garantire il ricambio dell'aria e controllare il livello di umidità avrebbe potuto permettere la riapertura delle scuole in sicurezza, ma "spiace constatare che a nove mesi dalla prima ondata del Covid-19, il governo si accinga a riaprire le scuole il 7 di gennaio con le lezioni in presenza senza che sia stato fatto nulla sull'areazione". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 8 dicembre 2020) L'installazione didi areazione in grado di garantire il ricambio dell'aria e controllare il livello di umidità avrebbe potuto permettere la riapertura delle scuole in sicurezza, ma "spiace constatare che a novedalla prima ondata del Covid-19, il governo si accinga a riaprire le scuole il 7 di gennaio con le lezioni in preche sianulla sull'areazione". L'articolo .

