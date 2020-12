Ritorna il bonus Io Resto a Casa da 120 euro al giorno: aggiornamento per la catena WhatsApp (Di martedì 8 dicembre 2020) Arrivato proprio ora anche a noi un messaggio WhatsApp, con la solita catena che sempre più spesso “apprezziamo in questi casi”, a proposito del presunto bonus Io Resto a Casa. Stavolta non useremo giri di parole per spiegarvi che il testo in questione alimenta una bufala colossale. Sì, abbiamo detto “colossale”, perché pensare per un solo istante che lo Stato (o qualsiasi governo al mondo) possa renderci un compenso pari a 120 euro al giorno, a patto che il cittadino se ne stia “buono buono” a Casa in lockdown, la dice lunga sui tempi che viviamo. A dicembre il bonus Io Resto a Casa da 120 euro al giorno: aggiornamento messaggio ... Leggi su bufale (Di martedì 8 dicembre 2020) Arrivato proprio ora anche a noi un messaggio, con la solitache sempre più spesso “apprezziamo in questi casi”, a proposito del presuntoIo. Stavolta non useremo giri di parole per spiegarvi che il testo in questione alimenta una bufala colossale. Sì, abbiamo detto “colossale”, perché pensare per un solo istante che lo Stato (o qualsiasi governo al mondo) possa renderci un compenso pari a 120al, a patto che il cittadino se ne stia “buono buono” ain lockdown, la dice lunga sui tempi che viviamo. A dicembre ilIoda 120almessaggio ...

clikservernet : Ritorna il bonus Io Resto a Casa da 120 euro al giorno: aggiornamento per la catena WhatsApp - Noovyis : (Ritorna il bonus Io Resto a Casa da 120 euro al giorno: aggiornamento per la catena WhatsApp) Playhitmusic - - infoiteconomia : Ristori Quater: ritorna il bonus 800 euro per i lavoratori dello sport -

Ultime Notizie dalla rete : Ritorna bonus Ritorna il bonus spesa Comune di Napoli: requisiti e domanda per il buono OptiMagazine Keanu Reeves e Will Smith, nessun bonus da HBO Max per i nuovi film in streaming nel 2021

Le due star, come altri attori, ricevono una percentuale sugli incassi dei film al cinema, e lo streaming potrebbe rivelarsi uno svantaggio ...

I fumetti e le graphic novel Coconino Press in uscita a dicembre 2020

Ecco tutte le ultime novità in uscita per Coconino Press nel mese di dicembre 2020. Charles Burns – Labirinti In libreria dal 26 novembre 2020 64 pagine a colori, cartonato, 20 ...

Le due star, come altri attori, ricevono una percentuale sugli incassi dei film al cinema, e lo streaming potrebbe rivelarsi uno svantaggio ...Ecco tutte le ultime novità in uscita per Coconino Press nel mese di dicembre 2020. Charles Burns – Labirinti In libreria dal 26 novembre 2020 64 pagine a colori, cartonato, 20 ...