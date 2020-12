Risultati Champions League LIVE: gli aggiornamenti sulla 6ª giornata (Di martedì 8 dicembre 2020) Risultati Champions League gli aggiornamenti della sesta giornata della fase a gironi della massima competizione europea Tutti i Risultati della sesta giornata dei gironi della Champions League 2020/2021. GIRONE A Bayern Monaco-Lokomotiv Mosca 9/12 Lipsia-Atletico Madrid 9/12 GIRONE B Inter-Shakhtar Donetsk 9/12 Real Madrid-Borussia Mönchengladbach 9/12 GIRONE C Manchester City-Marsiglia 9/12 Olympiacos-Porto 9/12 GIRONE D Ajax-Atalanta 9/12 Midtjylland-LIVErpool 9/12 GIRONE E Chelsea-Krasnodar ore 21.00 Rennes-Siviglia ore 21.00 GIRONE F Lazio-Bruges 0-0 Zenit San Pietroburgo-Borussia Dortmund 0-0 GIRONE G Barcellona-Juventus ore 21.00 Dinamo Kiev-Ferencvaros ore 21.00 GIRONE H Paris Saint Germain-Istanbul ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 8 dicembre 2020)glidella sestadella fase a gironi della massima competizione europea Tutti idella sestadei gironi della2020/2021. GIRONE A Bayern Monaco-Lokomotiv Mosca 9/12 Lipsia-Atletico Madrid 9/12 GIRONE B Inter-Shakhtar Donetsk 9/12 Real Madrid-Borussia Mönchengladbach 9/12 GIRONE C Manchester City-Marsiglia 9/12 Olympiacos-Porto 9/12 GIRONE D Ajax-Atalanta 9/12 Midtjylland-rpool 9/12 GIRONE E Chelsea-Krasnodar ore 21.00 Rennes-Siviglia ore 21.00 GIRONE F Lazio-Bruges 0-0 Zenit San Pietroburgo-Borussia Dortmund 0-0 GIRONE G Barcellona-Juventus ore 21.00 Dinamo Kiev-Ferencvaros ore 21.00 GIRONE H Paris Saint Germain-Istanbul ...

