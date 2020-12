Rissa al Pincio, il tam tam sui social. "E sabato ce ne facciamo un'altra" (Di martedì 8 dicembre 2020) Stefano Vladovich Il 14enne indica gli aggressori, due coetanei. Caccia ai baby bulli «sabato prossimo ce sta n'artra Rissa ar Pincio. Sondaggio: dite che a fanno o vanno tutti bevuti? Risultato: bevuti 75%, te pare 25%». Il tam tam sui social è cominciato, a partire da Instagram e TikTok, i più seguiti, in attesa di nuove «storie» di calci e pugni. Subito dopo la maxi Rissa del 5 dicembre le gang di ragazzini della capitale lanciano una nuova sfida. Riusciranno ancora a radunarsi in massa nonostante i divieti? Dal canto suo la questura fa sapere che la terrazza del Pincio, dopo il fattaccio, è stata inserita fra gli obiettivi sensibili. Le indagini dei carabinieri, intanto, proseguono ascoltando testimoni e setacciando il web alla ricerca dei più violenti e dei gruppi ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 8 dicembre 2020) Stefano Vladovich Il 14enne indica gli aggressori, due coetanei. Caccia ai baby bulli «prossimo ce sta n'artraar. Sondaggio: dite che a fanno o vanno tutti bevuti? Risultato: bevuti 75%, te pare 25%». Il tam tam suiè cominciato, a partire da Instagram e TikTok, i più seguiti, in attesa di nuove «storie» di calci e pugni. Subito dopo la maxidel 5 dicembre le gang di ragazzini della capitale lanciano una nuova sfida. Riusciranno ancora a radunarsi in massa nonostante i divieti? Dal canto suo la questura fa sapere che la terrazza del, dopo il fattaccio, è stata inserita fra gli obiettivi sensibili. Le indagini dei carabinieri, intanto, proseguono ascoltando testimoni e setacciando il web alla ricerca dei più violenti e dei gruppi ...

