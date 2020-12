Ricordate il concorrente di Sarabanda soprannominato “Allegria”? Oggi David Guarnieri lo ritroviamo in un’altra veste (Di martedì 8 dicembre 2020) Sarabanda è stato un programma televisivo, un quiz musicale a premi condotto da Enrico Papi, andato in onda dal 1997 al 2009. Alcuni dei concorrenti che hanno partecipato al game show sono diventati famosi, anche per i soprannomi che il conduttore aveva dato loro. Tra i tanti campioni possiamo ricordare David Guarnieri, conosciuto soprattutto con il soprannome “Allegria”. David è rimasto il campione in carica, nell’edizione del 2001, per ben 124 puntate consecutive riuscendo a guadagnare un miliardo delle vecchie lire e diventando così il concorrente più longevo della storia dei quiz televisivi italiani, la sua bravura era stucchevole, tanto che riusci a completare per ben 2 volte il famoso gioco 7 x 30. Foto: Facebook/Allegria Enrico Papi aveva dato il nomignolo ... Leggi su virali.video (Di martedì 8 dicembre 2020)è stato un programma televisivo, un quiz musicale a premi condotto da Enrico Papi, andato in onda dal 1997 al 2009. Alcuni dei concorrenti che hanno partecipato al game show sono diventati famosi, anche per i soprannomi che il conduttore aveva dato loro. Tra i tanti campioni possiamo ricordare, conosciuto soprattutto con il soprannomeè rimasto il campione in carica, nell’edizione del 2001, per ben 124 puntate consecutive riuscendo a guadagnare un miliardo delle vecchie lire e diventando così ilpiù longevo della storia dei quiz televisivi italiani, la sua bravura era stucchevole, tanto che riusci a completare per ben 2 volte il famoso gioco 7 x 30. Foto: Facebook/Allegria Enrico Papi aveva dato il nomignolo ...

