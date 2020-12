Renzi “No pieni poteri a Conte, temo rottura” (Di martedì 8 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Spero proprio di no, però temo di sì”. Così Matteo Renzi, intervistato dal Tg2, risponde alla domanda su un rischio di rottura con il premier Giuseppe Conte. “Insiste su una misura che sostituisce il Governo con una task force, sostituisce la seduta del Parlamento con una diretta Facebook e addirittura pretende di sostituire i servizi segreti con una fondazione privata voluta dal premier. E' una follia. Abbiamo mandato a casa Salvini per non dargli pieni poteri e sicuramente non li vogliamo dare a Conte. Recovery? Se le cose rimangono come sono, noi voteremo contro”. (ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 8 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Spero proprio di no, peròdi sì”. Così Matteo, intervistato dal Tg2, risponde alla domanda su un rischio di rottura con il premier Giuseppe. “Insiste su una misura che sostituisce il Governo con una task force, sostituisce la seduta del Parlamento con una diretta Facebook e addirittura pretende di sostituire i servizi segreti con una fondazione privata voluta dal premier. E' una follia. Abbiamo mandato a casa Salvini per non darglie sicuramente non li vogliamo dare a. Recovery? Se le cose rimangono come sono, noi voteremo contro”. (ITALPRESS).

