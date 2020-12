Regno Unito, vaccino Covid Pfizer: somministrata la prima dose al mondo (Di martedì 8 dicembre 2020) Questa mattina, martedì 8 dicembre, è iniziata la campagna di vaccinazione nel Regno Unito. Margaret Keenan, 90 anni, è stata la prima persona al mondo a cui è stata somministrato il vaccino, sviluppato da Pfizer-BioNTech, contro il Covid-19. La donna è stata vaccinata alle 6.45 a Coventry, in Inghilterra. Keenan è nata a Enniskillen, Irlanda del Nord; riceverà la seconda dose fra tre settimana, mentre fra pochi giorni compirà 91 anni. “Mi sento così privilegiata ad essere la prima persona vaccinata conto il Covid – ha detto Keenan – È il miglior regalo di compleanno”. Leggi anche: vaccino Pfizer, Londra dà l’ok: verrà somministrato dalla prossima settimana. Stop dell’Ue Attualmente il ... Leggi su italiasera (Di martedì 8 dicembre 2020) Questa mattina, martedì 8 dicembre, è iniziata la campagna di vaccinazione nel. Margaret Keenan, 90 anni, è stata lapersona ala cui è stata somministrato il, sviluppato da-BioNTech, contro il-19. La donna è stata vaccinata alle 6.45 a Coventry, in Inghilterra. Keenan è nata a Enniskillen, Irlanda del Nord; riceverà la secondafra tre settimana, mentre fra pochi giorni compirà 91 anni. “Mi sento così privilegiata ad essere lapersona vaccinata conto il– ha detto Keenan – È il miglior regalo di compleanno”. Leggi anche:, Londra dà l’ok: verrà somministrato dalla prossima settimana. Stop dell’Ue Attualmente il ...

