Recovery Plan, salta il CdM: drammatica figuraccia di un governo nel caso. Verso la crisi, Renzi: "Rottura con Conte? Temo di sì" (Di martedì 8 dicembre 2020) Troppi scontri sul Recovery Plan e il Consiglio dei ministri, previsto per oggi 8 dicembre alle 15, slitta. A causare l'ennesimo rinvio è lo stallo sulla task force che dovrà gestire i fondi europei. Il muro contro muro vede Italia Viva protagonista. Tra le tante accuse mosse da Matteo Renzi a Giuseppe Conte quella dei "pieni poteri" che il premier assumerebbe. I Renziani infatti ritengono che la struttura ideata a Palazzo Chigi sia una sorta di commissariamento dei ministri. La governance pensata dal premier vede il coinvolgimento del Mef e del Mise e quello di una cabina di regia supportata da sei manager. Pesantissime le parole di Matteo Renzi al Tg2: "La struttura di Conte pensa a moltiplicare le poltrone ma non va a dare una mano ai disoccupati, ai negozi chiusi ...

